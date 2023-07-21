ЛДПР направит на отзыв в кабмин проект о налоговом вычете на турпутевки по России

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что, например, "при цене тура в 60 тыс. рублей, возврат составит 13% от стоимости, то есть 7 800 рублей, а при цене тура в 120 тыс. рублей или выше - 15 600 рублей"

ВЛАДИМИР, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР направят на отзыв в правительство РФ законопроект о возможности получения налогового вычета за туристические путевки по России. Об этом сообщил лидер партии, глава фракции либерал-демократов в Госдуме Леонид Слуцкий на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.

Политик отметил сочетание в области "старинной русской архитектуры, изобилия древнейших и красивейших церквей и при этом максимально развитой инфраструктуры путешествий". "Тут понимаешь, что путешествия по России интереснее и сильнее вдохновляют, чем большинство популярных иностранных направлений для туризма", - указал Слуцкий на встрече, которая состоялась в рамках рабочего визита депутатов от ЛДПР в регион.

"Поэтому именно здесь, в сердце Золотого кольца [России], я хочу анонсировать новый законопроект ЛДПР, который мы в ближайшее время отправим на заключение правительства и на рассмотрение Госдумы, о введении нового налогового вычета для граждан, который они смогут получить со средств, потраченных на турпутевки по России", - продолжил лидер партии. Слуцкий пояснил, что, например, "при цене тура в 60 тыс. рублей, возврат составит 13% от стоимости, то есть 7 800 рублей, а при цене тура в 120 тыс. рублей или выше - 15 600 рублей".

По словам депутата, в ЛДПР предлагают назвать такую программу "туристический бонус".