Дума наделила семьи погибших в СВО экс-сотрудников ОВД правом на получение жилищных выплат

Законопроект также распространяет преимущественное право на получение жилищной выплаты на всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ведомства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве семей бывших сотрудников органов внутренних дел (ОВД), погибших в зоне специальной военной операции (СВО), воспользоваться положенной им единовременной соцвыплатой на приобретение или строительство жилья.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты членами рабочей группы по вопросам спецоперации во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Поправки дополняют закон о социальных гарантиях сотрудников ОВД РФ положением, согласно которому жилищная выплата предоставляется членам семьи экс-сотрудника ОВД в случае его гибели в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании. Как отмечал ранее Турчак, речь идет о бывших сотрудниках органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, системы принудительного исполнения, противопожарной службы и таможни, которые сейчас участвуют в спецоперации.

Сегодня закон позволяет получать такую выплату сотрудникам ОВД, служившим не менее 10 лет, а также уволенным со службы, но принятым на учет в качестве имеющих право на получение жилищной выплаты. При этом жилищная выплата предоставляется семье экс-сотрудника ОВД не позднее одного года со дня его гибели в связи с выполнением служебных обязанностей. Однако по действующим нормам, если экс-сотрудник ОВД погиб в ходе участия в спецоперации, то члены его семьи лишаются права на получение жилищной выплаты. "Случай их гибели в ходе СВО не учитывается отраслевыми федеральными законами как дающий основание их близким на жилищную выплату. Законопроектом данная социальная несправедливость устраняется путем распространения права на жилищную выплату членам семьи погибшего участника СВО", - указывали авторы инициативы в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект также распространяет преимущественное право на получение жилищной выплаты на всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД, а не только на тех, кто участвовал в боевых действиях на территории Афганистана, как установлено сегодня.

Если закон будет принят, действие норм о предоставлении жилищных выплат семьям экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО, распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.