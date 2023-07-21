РНКБ профинансировал строительство АЗС на трассе "Таврида" почти на 2 млрд рублей

На автодороге в эксплуатацию ввели уже семь автозаправочных станций

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. РНКБ профинансировал строительство автозаправочных станций на федеральной трассе "Таврида" почти на 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил партнерское финансирование группе компаний "ТЭС" в размере 1,92 млрд рублей для строительства автозаправочных станций на трассе федерального значения "Таврида", - говорится в сообщении.

При поддержке РНКБ на "Тавриде" уже ввели в эксплуатацию семь многофункциональных АЗС, еще четыре откроют в 2023 году. "Новые современные автозаправочные комплексы "ТЭС" создаются с использованием новейших технологий, высокотехнического сертифицированного оборудования и экологически чистых материалов", - добавили в кредитной организации.

Трасса "Таврида" - автодорога протяженностью 250,7 км, которая станет основой новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два - в административных границах Севастополя. Подрядчиком всех восьми этапов является АО "ВАД".