Индонезия открыла национальную криптобиржу для лучшего регулирования рынка

Трейдерами новой биржи станут Tokocrypto Binance и Indodax, отметил глава Агентства по регулированию торговли товарными фьючерсами страны Дидид Нордиантмоко

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Власти Индонезии запустили национальную биржу криптоактивов, благодаря которой регулирующие органы смогут собирать более полную информацию о транзакциях и защищать интересы криптоинвесторов. Об этом сообщило Агентство по регулированию торговли товарными фьючерсами (BAPPEBTI).

Создание биржи, а также клиринговой палаты (органа, осуществляющего безналичные расчеты на основе баланса платежей) "должно улучшить наблюдение за быстро развивающимся сектором", приводит в пятницу агентство Reuters заявление ведомства.

Трейдерами новой биржи под управлением корпорации Bursa Komoditi Nusantara станут уже лицензированные криптокомпании, такие как Tokocrypto Binance и Indodax, уточнил глава BAPPEBTI Дидид Нордиантмоко.

Ранее власти Индонезии запрещали использование криптовалюты в качестве платежного средства, но разрешали гражданам приобретать ее. За время пандемии популярность подобных вложений резко выросла - к июню уже 17,5 млн индонезийцев инвестировали в цифровые валюты. Общий объем криптовалютных транзакций в Индонезии в этом году достиг 66,44 трлн рупий ($4,42 млрд).