В Кемеровской области на разрезе "Сибэнергоуголь" приостановили горные работы

В компании выявили нарушения, в частности, проводились открытые работы по вскрытию и добыче угольных пластов в опасной зоне с отступлением от проектной документации

КЕМЕРОВО, 21 июля. /ТАСС/. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области приостановил горные работы по вскрытию и добыче угольных пластов компании "Сибэнергоуголь" на 90 суток. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе объединенного пресс-центра судов Кузбасса.

"Постановлением Новокузнецкого районного суда Кемеровской области ООО "Сибэнергоуголь" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий", и ему назначено наказание в виде административного приостановления по ведению открытых горных работ по вскрытию и добыче угольных пластов", - рассказали в пресс-центре.

Проведенная на разрезе проверка выявила, что не были устранены обнаруженные ранее нарушения, среди которых ведение открытых горных работ по вскрытию и добыче угольных пластов в опасной зоне с отступлением от проектной документации. Это могло привести к обрушению борта и повреждению горнотранспортного оборудования, считают в контролирующем ведомстве.

На заседании компания полностью признала свою вину. Представители контролирующего органа просили приостановить деятельность на 90 суток. Как уточнили ТАСС в объединенном пресс-центре судов, деятельность предприятия была приостановлена на 90 суток. Постановление в законную силу не вступило.