Иран опроверг принадлежность груза захваченного Индонезией танкера

В заявлении Министерства нефти страны не указывается владелец груза весом в 273 тыс. тонн сырой нефти на сумму около $304 млн

ТЕГЕРАН, 21 июля. /ТАСС/. Иран опроверг принадлежность груза нефтяного танкера, перехваченного береговой охраной Индонезии. Об этом со ссылкой на Министерство нефти Ирана в пятницу сообщает агентство Tasnim.

Согласно сообщению, Министерство нефти Ирана уведомило, что груз нефтяного танкера MT-ARMAN 114 не принадлежит Ирану.

В заявлении министерства не указывается владелец груза весом в 273 тыс. тонн сырой нефти на сумму около $304 млн.

11 июля танкер под флагом Ирана был задержан береговой охраной Индонезии в связи с якобы незаконной транспортировкой и несанкционированной передачей груза на другое судно. По словам главы агентства морской безопасности Индонезии Аана Курнии, танкер транслировал ложную геолокацию, будто был в Красном море, тогда как на самом деле находился в водном пространстве Индонезии. Капитан корабля, гражданин Египта, а также 28 членов экипажа и трое членов семьи офицера службы безопасности на борту были взяты под стражу.