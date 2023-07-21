Лукашенко заявил, что урожай зерновых в Белоруссии в 2023 году будет ниже прошлогоднего

Президент республики заверил, что его "почти хватит" для обеспечения внутренних потребностей

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Урожай зерновых в Белоруссии в 2023 году будет ниже прошлогоднего, однако его "почти хватит" для обеспечения внутренних потребностей. Об этом в ходе селекторного совещания по вопросам уборочной кампании заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Прогнозируемый валовой сбор зерна, включая рапс, кукурузу, сурепицу, составит чуть больше 9 млн тонн. Это меньше уровня прошлого года. И это то, что сейчас находится на корню, что надо еще без потерь убрать и отправить в хранилища. Правительство уверяет: такого количества нам почти хватит для обеспечения страны продовольственным и фуражным зерном. Я в этом абсолютно не сомневаюсь", - приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня". Президент напомнил, что по урожаю 2023 года им "была поставлена задача закрепиться на уровне примерно 9,5-10 млн тонн зерна всех видов", однако из-за влияния погодных условий "колос в этом году будет легче на 10-15%".

Лукашенко вновь указал на необходимость воспользоваться моментом и закупить по низким ценам зерно в России. "Цена пока близка к себестоимости нашего зерна, то есть оно дешевое. <...> Зерно сегодня сродни золотовалютным резервам - всегда пригодится и постоянно растет в цене", - сказал белорусский президент. В начале июля Лукашенко заявил, что одобряет решение правительства закупить зерно в РФ с целью компенсации небольшого недобора урожая в республике. Тогда министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло сообщал, что предусмотрена закупка 500 тыс. тонн российского зерна.

В ходе совещания Лукашенко подверг критике белорусских аграриев за упущения в ходе начавшейся уборочной кампании. В частности, недовольство президента вызвали низкие темпы работ, недостаточный уровень подготовки техники, некомплект механизаторского состава.

"И самое гадкое - воровство и пьянство. Жатва только началась, а МВД за хищения горюче-смазочных материалов и зерна возбудило 61 уголовное дело и выявило почти 2 200 административное правонарушение. Изъято почти 30 тонн украденного топлива, около 40 тонн зерна, 17 тонн комбикорма, почти 5 тонн удобрений. В ходе мониторинга выявлен 831 нетрезвый работник! Протрезвите их так, чтобы больше не хотелось!" - поручил глава государства.