Финансирование программы развития города-спутника Волгограда увеличили втрое

Сумма возросла до 20 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Финансирование программы развития Волжского увеличили более чем в три раза. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на главу области Андрея Бочарова.

"На территории Волжского продолжается масштабная программа развития, которую мы принимали вместе с жителями к 65-летию [со дня основания города]. Ее объем, который изначально [в 2019 году] был порядка 5,5-6 млрд рублей, мы увеличили. По итогам 2023-24 годов выйдем на уровень 20 млрд рублей. В год 70-летия Волжского [2024 год] программа будет полностью реализована", - цитирует пресс-служба Бочарова.

Губернатор уточнил, что средства выделяются Волжскому на строительство новых дорог, социальных объектов, инженерных сооружений. С поддержкой региона и федерального центра программу реализуют, в том числе, предприятия и организации города. Так, уже профинансировано порядка 13 млрд рублей.

По данным администрации региона, по программе в Волжском построили школу на 1 тыс. мест, четыре детских сада, ведется ремонт больницы имени Фишера, городской детской больницы, детской поликлиники №2, Волгоградского медицинского колледжа. Дополнительные средства обеспечены, в том числе, благодаря участию города в нацпроектах "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Образование", "Демография".