В Госдуме считают, что цифровой рубль сможет создать конкуренцию Сбербанку

По словам главы комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, банки будут вынуждены бороться за деньги клиентов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Внедрение цифровых рублей создаст конкуренцию российским банкам, в том числе крупнейшему игроку на российском рынке - Сбербанку. Банки будут вынуждены бороться за деньги клиентов, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Если понравится людям и организациям пользоваться цифровым рублем, очевидно, будут переводить [деньги в цифровые рубли], и это, соответственно, заставит кредитные организации более эффективно работать, заинтересовывать свою клиентуру в том, чтобы они сохраняли деньги в банковской системе. С точки зрения развития конкуренции борьба за деньги со стороны кредитных организаций - это благо, это в интересах клиентов этих банков. Мы понимаем, что у нас больше половины рынка - Сбербанк. Цифровой рубль в том числе создает конкуренцию Сбербанку как институту, оперирующему большим количеством денег в финансовой системе страны", - сказал Аксаков в ходе круглого стола, посвященного принятию законопроекта, необходимого для внедрения цифрового рубля.

Депутат также считает, что ограничения по использованию цифровых рублей, такие как лимит на пополнение кошелька в 300 тыс. рублей в месяц, со временем будут сняты. "Я думаю, это на начальных этапах будет, а жизнь покажет. Пока идет тестирование системы, будут ограничения. Когда все заработает, может быть, ограничения снимутся, потому что это мои деньги - как хочу, так и храню, куда хочу - туда перевожу. С этой точки зрения справедливо не ограничивать", - добавил Аксаков.