Ericsson изучает решение Ирака отозвать у компании разрешение на работу

В компании назвали главным приоритетом безопасность сотрудников, партнеров и клиентов

СТОКГОЛЬМ, 21 июля. /ТАСС/. Телекоммуникационный концерн Ericsson изучает информацию и потенциальное влияние на клиентов и сотрудников решения властей Ирака отозвать у компании разрешение на работу в стране. Такой комментарий Ericsson предоставил ТАСС в пятницу.

"Ericsson известно о сообщениях средств массовой информации от 20 июля, в которых утверждается, что у сотрудников Ericsson в Ираке отозваны разрешения на работу. В настоящее время мы изучаем эту информацию и возможные последствия для наших клиентов и сотрудников в Ираке. Безопасность наших сотрудников, партнеров и клиентов является нашим главным приоритетом", - отметили в пресс-службе компании.

Компания поясняет, что в Ираке в ней работает около 30 штатных сотрудников. "Являясь поставщиком инфраструктуры мобильной сети, Ericsson оказывает техническую поддержку и техническое обслуживание местным операторам мобильной связи в Ираке. Как глобальная компания, предоставляющая критически важную коммуникационную инфраструктуру на более чем 180 рынках, мы уважаем все культуры и религии и придаем большое значение уважению наших клиентов и наших сотрудников, а также сообществ, в которых мы работаем", - подчеркивается в комментарии.

Акция с осквернением Корана не вызывает понимания в Ericsson. "Глубоко проблематично, когда свобода самовыражения превращается в отчуждение между различными культурами или религиями. Инциденты в Швеции, связанные с сожжением священного Корана, глубоко оскорбляют религиозные убеждения и ценности, которыми дорожат мусульмане во всем мире. Этот поступок не отражает основополагающую ценность уважения Ericsson", - отметили в концерне.

Решение Ирака

Иракские власти в четверг объявили о приостановке деятельности на территории страны шведской телекоммуникационной компании Ericsson Telecom. В специальном заявлении иракской комиссии по средствам массовой информации и коммуникациям отмечается, что причиной такого решения "является разрешение правительства Швеции на сожжение священного Корана и государственного флага Ирака". Правительство Ирака также решило выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме.

Ранее шведские власти дали разрешение на проведение 20 июля в Стокгольме акции, в ходе которой ее организаторы намеревались сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака. На этой акции человек, который организовал в конце июня вызвавшую протесты в мусульманских странах манифестацию с сожжением Корана у мечети шведской столицы, пинал священную книгу ногами, но не сжег ее.