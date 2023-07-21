Депутат направил в кабмин проект о скидке на транспортный налог для не нарушающих ПДД

Согласно документу, парламентарий предложил ввести скидку в 50% на транспортный налог для автомобилистов, которые не привлекались в течение года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести скидку в 50% на транспортный налог для автомобилистов, которые не привлекались в течение года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Новым положением предлагается дополнить статью 361.1 части второй Налогового кодекса РФ (налоговые льготы). В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что его принятие повлечет снижение доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, "однако увеличение числа граждан, соблюдающих ПДД, снижение числа летальных случаев в дорожных происшествиях и, как следствие, снижение числа граждан, обращающихся за медицинской помощью в государственные учреждения, позволит снизить бюджетные расходы на оказание медицинской помощи".

"Сегодня мы направили на заключение в правительство законопроект о снижении транспортного налога для ответственных водителей. Если человек в течение года ни разу не нарушил ПДД, он получает скидку 50% на транспортный налог", - сказал Даванков, комментируя законопроект.

По его словам, инициатива - это первый шаг к тому, чтобы изменить систему штрафов для автомобилистов. "Сегодня она не слишком эффективна. Людей стремятся чаще наказывать вместо того, чтобы поощрять аккуратное вождение. Мы в партии "Новые люди" считаем, что нужно действовать по-хорошему. Опыт такого поощрения есть в Стокгольме. Они берут все штрафы, уплаченные за год, и часть этой суммы разыгрывают в лотерее между осторожными водителями. Это реально мотивирует людей не нарушать", - сказал депутат.

Даванков считает, что такой подход можно было бы протестировать и в Москве. "Ведь наша конечная цель - чтобы водители меньше нарушали, а не чтобы их чаще штрафовали", - заключил он.

Ранее лидер фракции Алексей Нечаев заявил о подготовке законопроекта о системе дисконтных штрафов.