ЦБ заявил, что платформа цифрового рубля будет защищаться как критическая инфраструктура

Заместитель директора департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Поляков сообщил, что для того, чтобы открыть кошелек цифрового рубля и начать им пользоваться необходимо будет пройти идентификацию на портале госуслуг

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Платформа цифрового рубля создавалась в соответствии с жесточайшими требованиями к информационной безопасности, как часть критической информационной инфраструктуры РФ. Об этом сообщил заместитель директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Денис Поляков.

"Система создавалась не просто с жесткими требованиями по безопасности, но с жесточайшими, под постоянным контролем регулятора в этой сфере - это ФСБ. У нас применены самые серьезные криптогрфические средства, и к созданию архитектуры системы и к самой системе применялись требования как к критической информационной инфраструктуре РФ. Поэтому можем сказать, что среди информационных систем, денежных систем такого уровня защиты, наверное, нет нигде, как у платформы цифрового рубля", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного принятию законопроекта, необходимого для внедрения цифрового рубля.

Поляков также отметил, что для того, чтобы открыть кошелек цифрового рубля и начать им пользоваться необходимо будет пройти идентификацию на портале госуслуг. "Вы прямо из приложения банка при открытии кошелька попадаете на "Госуслуги" через свою учетную запись подтвержденную. Там проверяются ваши данные, сравниваются с теми данными, которые есть уже в банке. Это дополнительная идентификация для того, чтобы открыть кошелек. Это нужно будет сделать один раз при открытии кошелька. Или если вы подключаетесь через другое мобильное приложение - еще раз", - пояснил он.

По словам Полякова, в ЦБ не считают, что необходимость проходить идентификацию отпугнет пользователей, так как на "Госуслугах" зарегистрировано уже много граждан и цифровизация общества уже происходит. При этом в будущем ЦБ надеется интегрировать платформу цифрового рубля с другими цифровыми государственными сервисами.