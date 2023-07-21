Эрдоган заявил о желании вскоре обсудить с Путиным зерновую сделку

Президент Турции сообщил о намерении обеспечить "продолжение этого гуманитарного движения"

АНКАРА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем желании провести в ближайшее время переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки.

"Прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет не только к росту мировых цен на продовольствие, но и к целому ряду последствий - от голода в некоторых регионах до новых волн миграции. Мы не будем медлить с инициативами, чтобы предотвратить это. Я думаю, что мы подробно обсудим данный вопрос с господином Путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что он тоже имеет определенные ожидания в отношении западных стран. Западные государства также должны принять меры по этому вопросу", - сообщил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета в интервью, которое опубликовал в пятницу телеканал TRT.

У России есть определенные ожидания от зерновой сделки, но она выступает за активную работу зернового коридора, утверждает Эрдоган. Он заявил, что рассчитывает в обозримом будущем перезапустить зерновую сделку.

"Мы будем использовать все инструменты дипломатии и сосредоточим все наши усилия на этом вопросе. Компромисс, который служит человечеству в условиях войны, уже достигнут, и мы сделаем все возможное, чтобы его продолжить. По возвращении в Турцию я проведу переговоры с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Прежде всего, мы будем придерживаться телефонной дипломатии. Если запланированный на август визит господина Путина состоится, мы детально обсудим эти вопросы. Я полагаю, что мы обеспечим продолжение черноморской зерновой инициативы, не затягивая этот процесс", - сказал президент Турции