Турция рассчитывает на поставки в Европу газа из Восточного Средиземноморья

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, проект поставок природного газа из Восточного Средиземноморья в Европу через территорию его страны является самым здоровым

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает перспективным проект поставок в Европу природного газа из Восточного Средиземноморья и надеется на его реализацию. Это вопрос он намерен обсудить в ходе предстоящего 28 июля визита в Анкару премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Проект поставок природного газа из Восточного Средиземноморья в Европу через территорию Турции является самым здоровым. Иначе перекачка газа обходится очень дорого. Если он будет поставляться через Турцию, она получит от этого выгоду, причем в вопросе как использования, так и участия в процессе транспортировки в Европу. Сейчас мы устанавливаем первичный контакт с Нетаньяху. Надеюсь, что это событие станет началом более теплого периода в отношениях между Турцией и Израилем", - сообщил Эрдоган журналистам президентского пула, сопровождавшим его 17-19 июля в турне по странам Персидского залива. Высказывания турецкого лидера приводит в пятницу телеканал TRT.