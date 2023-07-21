Кабмин Украины решил национализировать бывший "Альфа-банк Украина"

Нацбанк Украины ранее объявил о решении вывести с рынка Sense Bank и установить в кредитной организации с 21 июля временную администрацию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял решение национализировать Sense Bank (бывший "Альфа-банк Украина"). Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Правительство приняло решение купить банк за 1 гривну ($0,027 - прим. ТАСС). Sense Bank становится государственным банком. Орган управления - Минфин", - написал Железняк в Telegram-канале.

При этом в постскриптуме депутат пошутил: "Вот это гривна окрепла, уже за нее банк можно купить".

20 июля Нацбанк Украины (НБУ) объявил о решении вывести с рынка Sense Bank и установить в кредитной организации с 21 июля временную администрацию. В то же время Нацбанк обратился к правительству с предложением об участии государства в этой процедуре. По данным НБУ, во время работы временной администрации сервисы для физических лиц продолжат работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Также без ограничений будут принимать платежи юридических лиц.

Акционеры банка заявили, что будут оспаривать это решение.

Sense Bank и вопрос национализации

Весной 2022 года на фоне проводимой Россией специальной военной операции акционеров "Альфа-банка Украина" - граждан РФ - отстранили от управления структурой и лишили в ней права голоса. С тех пор было принято два закона, направленных на национализацию банка. В октябре 2022 года Рада приняла закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков в период военного положения. В этом законе основанием для национализации были названы проблемы банка с ликвидностью.

Однако у финансового учреждения, переименованного 1 декабря 2022 года в Sense Bank, ситуация с ликвидностью в ноябре - декабре 2022 года улучшилась, поэтому украинские власти не смогли применить принятый ранее закон. В связи с этим возникла необходимость разработки нового закона, чтобы национализировать последний оставшийся на Украине крупный банк, имеющий акционеров российского происхождения. 16 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, позволяющий национализировать Sense Bank. Документ обязывает НБУ признать банк неплатежеспособным, если против его собственников введены украинские и международные санкции.