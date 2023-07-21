Правкомиссия одобрила сделку по продаже Decathlon в России владельцу франшизы Mango

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, новому владельцу поставлено условие об открытии всех 35 магазинов сети и воссоздании около 1,4 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже французской сети Decathlon в РФ, состоящей из 36 объектов (35 магазинов и склад), владельцу франшизы Mango - российской компании ООО "АРМ". Об этом рассказал ТАСС статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Документы по продаже активов "Декатлон" в России действительно были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями и рассмотрены на этой неделе, сделка одобрена", - подтвердил Евтухов. "Сейчас "Декатлон" продает всю свою сеть из 36 объектов. Покупатель - российская компания "АРМ", которая, в том числе, занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. Эта сделка уже одобрена", - добавил он. По словам Евтухова, новому владельцу поставлено условие об открытии всех 35 магазинов сети и воссоздании около 1,4 тыс. рабочих мест.

В середине июня Евтухов заявлял, что Decathlon ищет покупателя на бизнес компании в России, и сделка в ближайшее время может быть вынесена на рассмотрение правительственной комиссии.

"Мы не позволили ни "Декатлону", ни кому-либо еще из иностранных компаний, кто решил уйти, - продать бизнес частями и получить полную стоимость активов в обход закона", - подчеркнул Евтухов.

По данным СПАРК, гендиректор компании ООО "АРМ", специализирующейся на розничной продаже одежды, - Вячеслав Мареев, который, в частности, является совладельцем в действующих бизнесах по аренде недвижимости (ООО "Антиб", ООО "Атрилэнд") и ресторанной деятельности (ООО "Винегрет", ООО "Сыроварня Атриум").

Сеть магазинов спорттоваров Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года, летом того же года закрылись магазины сети в РФ.