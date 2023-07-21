21 июля, 10:31

"Тинькофф банк" предупредил клиентов о задержке переводов в валюте

В кредитной организации напомнили, что 20 июля банк подпал под санкции США и Канады

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Тинькофф банк" предупредил своих клиентов о задержке отправок переводов в валюте после введения санкций США и Канады. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.

"Мы задерживаем отправку переводов в валюте. 20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на международные переводы в валюте", - говорится в сообщении.

Вчера США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". В ответ "Тинькофф" заявил, что был готов к ним - все сервисы, приложения и продукты банка продолжат работу в штатном режиме. Тем не менее, банк сообщил, что карты перестанут работать за границей и посоветовал своим клиентам снять наличные в случае, если они находятся не в России. Также в банке подчеркнули, что в ближайшее время прекратят выпуск карт платежной системы Union Pay.

Ранее, 25 февраля 2023 года, санкции против "Тинькофф банка" ввел ЕС, затем в мае в свой санкционной список банк внесла Великобритания. В ответ в банке сообщали, что санкции не окажут существенного влияния на его работу, банк готовился к ним. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация