"Тинькофф банк" предупредил клиентов о задержке переводов в валюте

В кредитной организации напомнили, что 20 июля банк подпал под санкции США и Канады

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Тинькофф банк" предупредил своих клиентов о задержке отправок переводов в валюте после введения санкций США и Канады. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.

"Мы задерживаем отправку переводов в валюте. 20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на международные переводы в валюте", - говорится в сообщении.

Вчера США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". В ответ "Тинькофф" заявил, что был готов к ним - все сервисы, приложения и продукты банка продолжат работу в штатном режиме. Тем не менее, банк сообщил, что карты перестанут работать за границей и посоветовал своим клиентам снять наличные в случае, если они находятся не в России. Также в банке подчеркнули, что в ближайшее время прекратят выпуск карт платежной системы Union Pay.

Ранее, 25 февраля 2023 года, санкции против "Тинькофф банка" ввел ЕС, затем в мае в свой санкционной список банк внесла Великобритания. В ответ в банке сообщали, что санкции не окажут существенного влияния на его работу, банк готовился к ним.