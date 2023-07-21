ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5%

В Банке России объяснили это решение усилением инфляционного давления

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России после длительной паузы резко поднял ключевую ставку - на 1 п.п., до 8,5% годовых, указав на усиление инфляционного давления, следует из сообщения регулятора.

"Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых", - говорится в сообщении. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике, указывает ЦБ.

Регулятор отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4%. ЦБ повысил свой прогноз средней ключевой ставки на 2023 год - до 7,9-8,3% с 7,3-8,2%, на 2024 год до 8,5-9,5% с 6,5-7,5%, на 2025 год - до 6,5-8,5% с 5-6%. В 2026 году ключевая ставка прогнозируется на уровне 5,5-6,5 годовых.

Среднесрочный прогноз

Банк России улучшил свой прогноз по росту ВВП страны в 2023 году до 1,5-2,5%, при этом регулятор несколько снизил прогноз на 2025 год - с 1,5-2,5% до 1-2%. В 2026 году рост российской экономики составит 1,5-2,5%, следует из сообщения регулятора. Ранее ЦБ прогнозировал рост ВВП в 2023 году в пределах 0,5-2%, 0,5-2,5% в 2024 году и 1,5-2,5 в 2025 году.

При этом, по мнению ЦБ, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. Далее темпы ее увеличения будут постепенно приближаться к траектории сбалансированного роста, следует из сообщения ЦБ.

По оценкам регулятора, годовая инфляция в 2023 году составит 5-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. При этом текущее инфляционное давление усиливается. "Темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличивается и показатель годовой инфляции", - указал Банк России. По оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне.

При этом уровень безработицы в России вновь обновил исторический минимум, отметил ЦБ. "Дефицит рабочей силы особенно сильно проявляется в регионах, где происходит значительный рост потребительской и деловой активности. При этом невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы являются дополнительным структурным ограничением", - указали в Банке России добавив, что выпуск в большинстве секторов экономики, ориентированных на внутренний спрос, достиг или превысил докризисные уровни.