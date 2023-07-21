ЦБ скорректировал прогноз годовой инфляции в РФ до 5-6,5% в 2023 году

По данным регулятора, текущее инфляционное давление усиливается

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ составит 5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, следует из сообщения Банка России по итогам заседания совета директоров.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - отмечает ЦБ.

По данным регулятора, текущее инфляционное давление усиливается. "Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличивается и показатель годовой инфляции. По оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне", - указал Банк России.