ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке до конца года

По данным регулятора, она ожидается в диапазоне 8,5-9,3% годовых

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России ЦБ РФ прогнозирует ключевую ставку на уровне 7,3-8,2% годовых в 2023 году, до конца года ожидает ее значение в диапазоне 8,5-9,3% годовых, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

"С учетом того, что с 1 января по 23 июля 2023 года средняя ключевая ставка равна 7,5%, с 24 июля до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8,5-9,3%", - говорится в материалах регулятора.

Согласно новому прогнозу Банка России, в 2024 году средняя ключевая ставка ожидается на уровне 8,5-9,5% годовых, в 2025 году - 6,5-8,5%. Регулятор прогнозирует ключевую ставку в диапазоне 5,5-6,5% годовых в 2026 году.

Совет директоров ЦБ РФ на сегодняшнем заседании принял решение повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Регулятор указал на усиление устойчивого инфляционного давления в экономике.