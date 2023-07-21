ЦБ улучшил прогноз по росту кредитования физлиц и юрлиц в 2023 году

Так, прогноз роста кредитования компаний повысили до 12-16% с 9-13% ранее, населения - до 15-19% с 11-15%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России улучшил прогноз по росту кредитования населения и компаний в 2023 году, а также прогноз по ипотечному кредитованию в РФ, следует из обновленного среднесрочного прогноза Банка России.

Так, прогноз роста кредитования компаний на 2023 год повышен до 12-16% с 9-13% ранее, населения - до 15-19% с 11-15%. Прогноз роста ипотечного кредитования в РФ на 2023 год повышен до 17-21% с прежних 13-17%.

Согласно данным ЦБ, регулятор уменьшил прогноз роста кредитования физических лиц на 2024 год до 8-13% с 9-14% ранее, прогноз по кредитованию физлиц на 2025 год сохранен на уровне 8-13%, в 2026 году регулятор ожидает аналогичные темпы роста - 8-13%. Прогноз по росту кредитования юридических лиц на 2024 год повышен до 9-14% с 8-13% ранее, прогноз на 2025 год сохранен на уровне 8-13%, в 2026 году регулятор ожидает темпы роста на уровне 8-13%.

Кроме этого, Банк России сохранил прогноз роста ипотечного кредитования в РФ на 2024-2025 годы на уровне 10-15%. В 2026 году ЦБ ожидает его также на уровне 10-15%.

Сегодня Банк России после длительной паузы резко поднял ключевую ставку - на 1 п.п., до 8,5%. Регулятор также отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.