Суд поддержал решение ФАС оштрафовать МТС и "Мегафон" из-за роста стоимости услуг

В ФАС заявили, что операторы связи необоснованно повысили стоимость услуг для абонентов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал сотовым операторам МТС и "Мегафон" в исках об обжаловании решений оштрафовать их по предписанию Федеральной антимонопольной службы из-за необоснованного повышения стоимости услуг для абонентов. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО "МТС" и ПАО "Мегафон" в исках об обжаловании решений и предписаний ведомства, а также постановлений о назначении штрафов. Операторы связи необоснованно повысили стоимость услуг для абонентов", - отмечается в сообщении.

"Мы примем решение о дальнейших шагах после получения и анализа мотивировочной части решения суда", - сообщили ТАСС в МТС. В "Мегафоне" от комментариев отказались.

В ФАС напомнили, что в 2022 году операторы необоснованно повысили стоимость услуг сотовой связи для более 44,5 млн абонентов, обосновав это ростом своих затрат. "ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Служба предписала снизить тарифы до экономически обоснованного уровня", - добавили в ведомстве.