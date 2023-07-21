Сбер и ВТБ повысят ставки по вкладам вслед за решением ЦБ

Пресс-служба ВТБ сообщила, что итоговые параметры определят в ближайшее время

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки Сбер и ВТБ в ближайшее время повысят ставки по вкладам для населения вслед за решением Банк России по ключевой ставке. Об этом сообщили пресс-службы кредитных организации.

Ранее Банк России после длительной паузы резко поднял ключевую ставку - на 1 п. п, до 8,5% годовых, указав на усиление инфляционного давления.

"Мы приняли решение о повышении доходности по вкладам с 24 июля. В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам Сбера, сейчас мы детально прорабатываем их новые условия. Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых", - сообщил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев, его слова приводит пресс-служба банка.

Банк ВТБ также планирует увеличить ставки по своим сберегательным продуктам, итоговые параметры будут определены в ближайшее время. "Для ВТБ стратегически важно предоставлять населению выгодные условия по своим продуктам. После сегодняшнего решения регулятора банк планирует увеличить ставки по своим сберегательным продуктам. Итоговые параметры мы определим в ближайшее время", - говорится в сообщении ВТБ.

В банке позднее уточнили, что после решения регулятора ВТБ планирует увеличить максимальную ставку по вкладам для всех категорий клиентов до 10%.