Глава Rheinmetall заявил, что не откажется от строительства завода на Украине

Армин Паппергер отметил, что у страны есть "эффективные возможности для защиты критических целей от нападений"

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что не собирается отказываться от планов по строительству завода на Украине.

"Нас не заставят отказаться от помощи для этой страны", - приводит в пятницу его слова газета Bild. По его словам, у Украины есть "эффективные возможности для защиты критических целей от нападений".

Как заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, строительство завода Rheinmetall на Украине стало бы провокацией, а сам объект - "законной целью для Вооруженных сил РФ".

В начале июля Паппергер сообщал, что концерн в течение 12 недель планирует открыть на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Паппергер также указал, что компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на новом заводе.

В июле германские СМИ сообщили, что Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в 2023 году получить заказы на рекордные €15-20 млрд.