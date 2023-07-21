Домклик сообщил о росте количества сделок по льготной ипотеке в 2023 году на 37%

Заемщики заключили около 200 тыс. сделок по льготным программам, сообщили в пресс-службе Сбербанка

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/ Заемщики заключили в первом полугодии 2023 года около 200 тыс. сделок по ипотечным программам с господдержкой, что на 37,3% больше, чем во втором полугодии 2022 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Сбербанка.

"В первом полугодии 2023 года заемщики заключили около 200 тыс. сделок по льготным программам. По данным Домклик, это на 37,3% больше, чем во втором полугодии 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

По данным аналитиков Домклик, в июне спрос на льготную ипотеку сохранялся на очень высоком уровне - 41,5 тыс. кредитов. Доля льготных кредитов в общем числе выдач по сравнению с маем практически не изменилась и составила 37,2% (-1,1%). Аналитики отмечают, что новый равновесный уровень количества оформленных кредитов (около 40 тыс.), который наблюдается с марта, значительно выше значений осени 2022 года (среднемесячное количество в период с сентября по ноябрь - около 20 тыс.).

По данным Домклик, первое полугодие 2023 года было отмечено существенным укреплением спроса на "Семейную ипотеку": с января по июнь число оформлений увеличилось в три раза, а доля программы в общем количестве выдач - с 11% до 16,3% в июне (- 0,7% с мая). В июне "Семейную ипотеку" чаще всего оформляли в Республике Адыгея (33,5%), Республике Хакасия (27%) и Краснодарском крае (25,2%).

По информации аналитиков Сбера, в мае на первое место вновь вышла "Господдержка", доля которой в общем количестве выданных кредитов по итогам июня составила 17,6% (-0,3% с мая). Это стало следствием активизации заемщиков на рынке ИЖС, где большинство кредитов приходится именно на "Господдержку" (в мае - июне доля "Господдержки" в общем количестве выдач на кредитование ИЖС составила 61-62%). Наибольший процент выдач зафиксировали в Республике Хакасия (27,9%), а также в Санкт-Петербурге (27,3%) и Москве (25%).

Спрос на "Ипотеку для IT" в этом году также вырос: с марта количество выдаваемых по этой программе кредитов не опускалось ниже 1 тыс., а доля в общем числе кредитов увеличилась с 0,5% в январе до 1,1% в июне. Доля "Дальневосточной ипотеки" в общих выдачах осталась прежней - 2,3%.