"Черноголовка" присоединилась к эксперименту по маркировке сладких напитков

Компания планирует выявить случаи подделки под свои товары

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Черноголовка" объявила о решении присоединиться к эксперименту по маркировке сладких напитков, он позволит рассмотреть перспективные решения и понять, как их внедрить с минимальными затратами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании.

Более того, компания ожидает от эксперимента, который продлится до 31 августа, обеления рынка, который сегодня наводнен подделками под известные мировые бренды, а также маркировка может помочь выявить случаи подделки под товары "Черноголовки". "Это важнейший вопрос защиты репутации производителя и безопасности, поскольку фальсификаты - прямая угроза здоровью и жизни наших потребителей", - подчеркнули в "Черноголовке".

В сообщении добавили, что специалисты изучают те возможности, которые открывает работа с большим объемом данных из системы маркировки. "Для нас уже очевидно, что объем данных с такой детализацией был ранее недоступен для участников рынка. Мы получили возможность проанализировать жизненный цикл каждой единицы своей продукции, а также располагаем обезличенной, но достоверной и детальной информацией по рынку. Это помогает действовать более эффективно", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в своем исследовании ВШЭ приводил оценку фальсификата и контрафакта на рынке соков и сладких вод на уровне 12%.

В марте 2023 года доля "Черноголовки" на рынке составила около 16,2% в литрах по данным Нильсен.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.