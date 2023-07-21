ЦБ с 1 августа начнет операции на валютном рынке в связи с использованием средств ФНБ

Регулятор сообщил, что с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем данных операций составит 2,3 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ с 1 августа начнет операции на валютном рынке в связи с использованием средств ФНБ, ежедневный объем операций составит 2,3 млрд рублей, сообщил регулятор.

"С 1 августа 2023 года Банк России помимо регулярных операций по покупке (продаже) иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (далее - ФНБ) для их размещения в разрешенные финансовые активы внутри экономики России", - сообщил ЦБ.

Регулятор указал, что с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем данных операций составит 2,3 млрд рублей. "По итогам каждого полугодия Банк России будет определять сумму продажи (покупки) иностранной валюты в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период", - указал регулятор.

Отмечается, что операции зеркалирования будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" равномерно в течение следующего за расчетным периодом полугодия со смещением на месяц вперед. "При этом, принимая во внимание ликвидность внутреннего валютного рынка, Банк России устанавливает ограничение на максимальный совокупный размер таких операций за полугодие в сумме 300 млрд рублей", - отмечает регулятор.

В случае, если фактический объем инвестирования ФНБ за отчетный период превышает указанное значение, величина превышения переносится для зеркалирования в последующие периоды.

По данным ЦБ, с 1 января по 30 июня 2023 года нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей.