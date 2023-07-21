Власти Китая прорабатывают сокращение ограничений для инвесторов на Хайнане

Для этого правительство старается учесть жалобы и пожелания иностранных компаний, анализировать эффективность национальной стратегии по привлечению инвестиционного капитала

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июля. /ТАСС/. Китайские власти прорабатывают возможности по сокращению списка ограничений для иностранцев, намеревающихся привлечь инвестиции в экономику провинции Хайнань. Об этом заявил глава службы стратегических исследований Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Цзинь Сяньдун.

"Мы изучаем меры по сокращению списка сфер деятельности Хайнаньского порта свободной торговли, доступ к которым для иностранного капитала ограничен", - сообщил он на пресс-конференции.

По словам чиновника, компетентные госорганы Китая прорабатывают меры, которые позволят усилить открытость рынка Хайнаня для зарубежных инвесторов. Для этого правительство старается учесть жалобы и пожелания иностранных компаний, анализировать эффективность национальной стратегии по привлечению инвестиционного капитала.

Как уточнил Цзинь Сяньдун, параллельно китайское правительство стремится создавать еще более оптимальные условия для справедливой конкуренции. "Мы продолжим расширять каналы связи, усиливать взаимодействие с иностранными торговыми палатами, будем своевременно реагировать на проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, учитывать их рациональные требования", - добавил.

Глава канцелярии отметил, что руководство КНР будет проводить множество мероприятий для продвижения международного инвестиционного сотрудничества. В частности, планируется предоставлять платформы для вовлечения транснациональных компаний в проекты, реализуемые в Китае на уровне отдельных регионов страны.