В Приамурье запустят регулярные рейсы до Ташкента с 19 августа

Самолеты будут летать по маршруту один раз в неделю

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Международные авиарейсы по маршруту Ташкент (Узбекистан) - Благовещенск (Амурская область) и обратно впервые на постоянной основе запустят с 19 августа, сообщили в пресс-службе аэропорта Благовещенска в пятницу.

"Впервые после пандемии в Международном аэропорту Благовещенск открывается регулярный международный рейс Ташкент - Благовещенск - Ташкент. Причем раньше по этому маршруту самолеты из Благовещенска на постоянной основе еще не летали", - говорится в сообщении. Авиакомпания Uzbekistan Airways планирует приступить к регулярным полетам по этому маршрут с 19 августа.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах "Airbus А-321NEO" вместимостью на 188 человек. В Благовещенск самолет будет прилетать по субботам в 16:00 (10:00 мск). Вылет в Ташкент - в 19:00 (13:00 мск). Программа полетов рассчитана до конца летней навигации.

Билеты уже в продаже. На сайте авиакомпании стоимость билета в одну сторону составляет около 30 тыс. рублей.