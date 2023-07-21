Финансирование СШХ за счет инвестпрограммы РЖД могут рассмотреть после 2025 года

Это связано с необходимостью в настоящее время развивать Восточный полигон и ж/д сеть Азово-Черноморского бассейна, отметил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Финансирование Северного широтного хода (СШХ) за счет инвестиционной программы холдинга "Российские железные дороги" может быть рассмотрено после 2025 года в связи с необходимостью в настоящее время развивать Восточный полигон и ж/д сеть Азово-Черноморского бассейна. Об сообщил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов в рамках заседания президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

"С учетом дефицитного характера инвестиционной программы РЖД и необходимости финансирования масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках исполнения поручений президента, например, развития Восточного полигона железных дорог и железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна предлагается рассмотреть финансирование Северного широтного хода за счет средств РЖД после 2025 года", - сказал он.

Баканов подчеркнул, что Росжелдор совместно с заинтересованными организациями проводит работу по согласованию актуализированных финансовых параметров проекта СШХ и дальнейшего внесения изменений в концессионное соглашение.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что решение о возобновлении строительства СШХ будет зависеть от пропускных способностей Северного морского пути. В мае замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов отмечал, что для начала строительства СШХ необходимо сбалансировать финансовые источники и получить по ним гарантии.

В феврале этого года глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков говорил, что проект строительства СШХ продолжится, когда будет готова его финансовая модель.

В конце 2022 года Марат Хуснуллин сообщил о приостановке строительства СШХ на Ямале.

О проекте

СШХ соединит Северную и Свердловскую железные дороги и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Кроме того, проект позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на СШХ, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.