21 июля, 12:19

В Свердловской области освободят от налога на имущество новые объекты в сфере газификации

Льгота будет действовать в течение трех налоговых периодов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Объекты, которые будут вводиться в рамках газификации Свердловской области в 2024 году, планируется освободить от уплаты налога на имущество. Соответствующий законопроект внесло в законодательное собрание региона областное правительство, сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Предлагается освободить от уплаты этого налога организации, осуществляющие виды деятельности, входящие в группу "Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину. Она уточнила, что речь идет об объектах недвижимости, созданных в рамках региональной программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций Свердловской области.

Льгота будет действовать в течение трех налоговых периодов для объектов, впервые поставленных на баланс в 2024 году. "Такое решение позволит создать благоприятные условия для реализации мероприятий по догазификации на Среднем Урале", - отметила Бабушкина.

По данным областного правительства, программой социальной догазификации в Свердловской области планируется охватить более 90 тыс. домовладений. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация