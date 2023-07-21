В Минздраве заявили, что санкции не затронули разработки российских радиофармпрепаратов

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев отметил адаптацию законодательной базы и работы НМИЦ

КАЛУГА, 21 июля. /ТАСС/. Санкции, введенные в отношении РФ зарубежными странами, не затронули разработки отечественных радиофармпрепаратов, которыми занимается в том числе расположенный в Обнинске Калужской области филиал национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии - Медицинский радиологический научный центр (МРНЦ) имени А. Ф. Цыба. Об этом сообщил в пятницу замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев во время посещения МРНЦ участниками делегации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

"Усилиями и руководства страны, и руководства НМИЦа была адаптирована, с одной стороны, законодательная база, с другой стороны, сама работа центра по минимизации влияния, поэтому сегодня зарубежные санкции не затронули эту область работы по обеспечению доступности передовой терапии для наших сограждан", - сказал Глаголев, отвечая на вопрос ТАСС, влияют ли санкции на разработку и производство отечественных радиофармпрепаратов.

По словам замминистра, НМИЦ в Обнинске занимается созданием радионуклидов и радионуклидной терапии более 60 лет и имеет "очень значимую автономию". "Те разработки, которые были начаты, <...> уникальны, они опираются на отечественные материалы. Более того, мы создаем системы, которые позволяют производить препараты рения не только в НМИЦ радиологии, но и в региональных клиниках", - добавил Глаголев.

Как отметил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, сегодня институт разрабатывает достаточно широкую линейку препаратов. "Основными препаратами являются "Лютеций-177", "Актиний-225", "Рений-188". Это целая платформа, из которой можно получить десяток препаратов активных не только для лечения онкологических заболеваний, но и неонкологических воспалительных заболеваний", - пояснил Каприн.

Международный экспертный форум БРИКС по ядерной медицине, проходил в Москве 20 июля и 21 июля - в Обнинске Калужской области. От РФ организаторами выступили Минздрав России, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика A. M. Гранова Минздрава России, Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России (Медицинский радиологический научный центр имени А. Ф. Цыба), Госкорпорация "Росатом".