ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки

Это может произойти на ближайших заседаниях совета директоров, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России не исключает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"На ближайших заседаниях мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки", - сказала она.

Как отметила Набиуллина, шаг возможного повышения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на оценку развития ситуации и баланс рисков для достижения цели по инфляции вблизи 4% в 2024 году.