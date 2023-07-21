21 июля, 12:15,
обновлено 21 июля, 12:26
Динамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки

Это может произойти на ближайших заседаниях совета директоров, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России не исключает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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"На ближайших заседаниях мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки", - сказала она.

Как отметила Набиуллина, шаг возможного повышения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на оценку развития ситуации и баланс рисков для достижения цели по инфляции вблизи 4% в 2024 году. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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