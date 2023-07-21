ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки более чем на 1 п. п.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, Банк России обсуждал варианты повышения как на 75 базисных пунктов, так и более чем на 100

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России в ходе обсуждения решения по ключевой ставке 21 июля обсуждал варианты ее повышения как на 75 базисных пунктов, так и более радикальные - более чем на 100 базисных пунктов. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Мы рассматривали предметно повышение ставки на 75 базисных пунктов и 100 базисных пунктов. Действительно, предметно, потому что были предложения более радикальные, в том числе для того, чтобы дальше минимизировать необходимость повышения ставки. Но с учетом анализа ситуации, оценки всех балансов и рисков мы приняли решение, что повышение ставки на 100 базисных пунктов будет более оптимальным решением", - сказала глава ЦБ.