В Омской области до конца 2024 года планируют открыть 10 промышленных кластеров

Как сообщил врио губернатора Виталий Хоценко, работа по созданию парков уже начата

ОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Власти Омской области до конца 2024 года планируют открыть десять промышленных кластеров и парков. Об этом рассказа журналистам врио губернатора Виталий Хоценко.

Омск - один из крупнейших оборонно-промышленных центров России. Здесь расположены такие предприятия, как производственное объединение "Полет", "Омсктрансмаш", Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова, федеральный научно-производственный центр "Прогресс" и другие организации.

"Стоит очень амбициозная задача создать не менее десять промышленных кластеров [и парков] в Омской области <…>. Я думаю, мы их сформируем до конца следующего года", - сказал Хоценко, отвечая на вопрос ТАСС.

Работа по созданию парков уже начата, подчеркнул врио главы региона. "Вчера был руководитель корпорации "Уралвагонзавод", куда входит наше предприятие "Омсктрансмаш". Мы планируем один из первых объектов создать на его базе. <…> Будем приглашать туда производителей компонентов из других регионов, для кого базовым заказчиком является это предприятие", - уточнил он.

Руководитель департамента промышленности омского Минпромторга Светлана Артюшина рассказала ТАСС, что в Омской области планируется создать нефтехимический кластер на базе группы компаний "Титан", кластер теплотехнического оборудования на базе компании "Омзит". Также прорабатываются нефтегазовая тематика, пищевая промышленность и упаковка для продуктов и авиационный кластер, куда войдут предприятия из других регионов. Специализация остальных кластеров прорабатывается.

Директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин отметил большой промышленный потенциал Омской области. "Создание промышленных и индустриальных парков, кластеров является ключевым вспомогательным элементом для реализации инвестиционных проектов, - подчеркнул Лабудин. - Если говорить о привлечении инвестиций в регион, инвестор всегда смотрит, есть ли такие площадки, где можно снизить издержки".