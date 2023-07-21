Набиуллина считает вероятным дальнейшее повышение ключевой ставки выше 8,5%

При этом глава Центробанка добавила, что текущего повышения ставки на 100 базисных пунктов может быть достаточно

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сегодняшнего повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов - до 8,5% может быть достаточно, но ее повышение в дальнейшем более вероятно, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Что касается того, что будет дальше, мы дали сигнал, что допускаем возможность повышения ключевой ставки на следующих заседаниях. Если посмотреть на наш прогноз ключевой ставки, то по нижней границе, возможно, что нынешнее повышение будет достаточным, но, на наш взгляд, более вероятным является повышение ставки на будущих заседаниях", - сказала она.