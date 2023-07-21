Набиуллина: вклады в юанях не превышают 1% от общего объема средств граждан в банках

Как отметила глава Центробанка, практика хранения средства на вкладах в китайской валюте не распространена

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Практика хранения средства на вкладах в китайской валюте не распространена, порядка 1% от всех средств граждан в российских банках приходится на вклады в юанях. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Действительно, мы видим сейчас появление некоторого интереса наших граждан для того, чтобы держать средства на банковских счетах в юанях, но пока эта практика не очень распространена, пока вклады в юанях составляют где-то около 1% от общего объема средств физических лиц в банках. Что касается того, в каких валютах держать вклады, мы такие рекомендации не даем и не вмешиваемся в рыночные практики банков, если они не несут каких-то прямых рисков для потребителей системы", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что любой вклад в иностранной валюте несет валютный риск. "Разница между курсом покупки и курсом продажи может есть значительная часть дохода из-за волатильности любой валютный вклад похож скорее на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания и курсовые риски", - добавила Набиуллина.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что в РФ продолжают действовать валютные ограничения. Это означает, что снимая средства с валютного вклада, клиент банка получает средства в рублях по обменному курсу банка. Соответствующие риски необходимо учитывать при открытии вкладов в иностранной валюте.