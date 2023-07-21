ЦБ: валютные операции с использованием средств ФНБ не направлены на поддержание рубля

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, они направлены на отражение расходов бюджета

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Валютные операции с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не направлены на то, чтобы влиять на курс рубля, они направлены на отражение расходов бюджета. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"В свое время, когда было принято решение, что часть ФНБ будет использоваться для инвестирования, объявляли о зеркалировании этих расходов. Потом в силу ряда обстоятельств это было приостановлено, поэтому мы считаем, что сейчас настало время вернуться к этой практике. Это не направлено на то, чтобы влиять на курс рубля. Это действительно направлено на зеркалирование наших операций", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что решение Минфина о продаже юаней по бюджетному правилу будет завесить от экспорта, импорта и оценки базовых нефтегазовых доходов.