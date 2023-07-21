Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля отразится на ценах

Этот процесс может растянуться во времени, добавила глава ЦБ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Перенос ослабления курса рубля в цены уже начался, этот процесс может быть растянут во времени. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается переноса ослабления курса рубля в цены, этот перенос уже начался. Он обычно реализовывается в течение года, основная его часть в течение полугода, но на процесс переноса могут влиять разные факторы. Один из факторов - пока импорт идет по прежним ценам. В прошлом году, когда у нас укреплялся рубль, многие компании считали это временным, в свои бизнес-планы, в том числе контракты по импорту, закладывали более слабый курс, чем был на тот период. И поэтому вот нужно мерить даже скорее перенос ослабления рубля не к фактическому, а тому, который ожидался компаниями, которые заключали в том числе импортные контракты, поэтому этот перенос может быть чуть более растянутым во времени", - сказала глава ЦБ.