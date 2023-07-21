ПСБ обеспечит работу платежных терминалов для туристов на сухопутном коридоре в Крым

Они установлены на АЗС, в магазинах, кафе, аптеках на всем маршруте объездной дороги

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) организовал платежную инфраструктуру на всем протяжении сухопутного коридора в Крым, в том числе в новых регионах РФ, - по пути следования доступны 2,5 тыс. платежных терминалов и 130 банкоматов для снятия наличности. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"На всем протяжении сухопутного маршрута в Крым через новые регионы водителям и пассажирам доступна современная функциональная платежная инфраструктура ПСБ. Сегодня для граждан, направляющихся на автомобилях в Крым и обратно, на пути следования работает более 2,5 тыс. платежных терминалов и свыше 130 банкоматов ПСБ", - сообщили в пресс-службе.

Как поясняет пресс-служба, платежные терминалы ПСБ установлены на АЗС, в магазинах, кафе, аптеках на всем маршруте объездной дороги в Крым. Водители и пассажиры могут пользоваться ими для безналичной оплаты любыми картами российских банков. Для снятия наличных туристы могут воспользоваться банкоматами ПСБ, расположенными в городах и населенных пунктах по пути следования, в частности, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Новоалексеевке, Джанкое и др.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое супругов, их несовершеннолетняя дочь получила ранения, ее доставили в Москву на лечение. В результате террористического акта повреждено дорожное полотно на автомобильной части моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Часть потока автомобильного транспорта в Крым с полуострова направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения.

Ранее в ноябре президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому, государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР и ЛНР, должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы банку ПСБ.