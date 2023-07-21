В России число потребителей услуг в сфере соцзаказа за год выросло в 1,5 раза

Их насчитывается 5 млн человек

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Количество потребителей услуг в сфере социального заказа в России за год выросло в 1,5 раза и составило 5 млн человек. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров в ходе Всероссийского семинара-совещания "Реализация социального заказа", который проходит в Перми.

"За последний год социальный заказ продолжал успешно развиваться как количественно, так и качественно, но, прежде всего, стало больше его участников. У нас увеличились с шести до девяти направления, в которых мы можем реализовывать социальный заказ. У нас практически в 1,5 раза выросло количество потребителей услуг в сфере социального заказа - 5 млн человек", - рассказал Лавров.

В 2022 году соцзаказ в России формировался по шести направлениям: содействие занятости населения, спортивная подготовка, туризм, социальное обслуживание, паллиативная медпомощь, санаторно-курортное лечение. С 2023 года появились еще три направления: дополнительное образование, профилактика социально значимых заболеваний и физкультурно-оздоровительные услуги.

Всероссийский семинар-совещание "Реализация социального заказа" проходит в Перми 21 и 22 июля. В работе семинара принимают участие заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, руководители и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, управления государственными финансами, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Участники семинара из 35 пилотных регионов страны, где реализуется социальный заказ, в течение двух дней обменяются успешными региональными практиками, а также определят возможные пути развития механизма социального заказа.