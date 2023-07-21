Выработка ТГК-1 в первом полугодии снизилась на 6,1%

При этом отпуск тепла снизился на 2,7%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Выработка ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") с учетом Мурманской ТЭЦ по итогам января - июня 2023 года снизилась в годовом выражении на 6,1%, до 15,66 млрд кВт-ч. Об этом говорится в сообщении компании.

В ТГК-1 пояснили, что снижение обусловлено более низким спросом в Северо-Западном регионе, загрузкой станций по требованию Системного оператора Единой энергетической системы и меньшей продолжительностью отопительного сезона.

При этом отпуск тепла снизился в первом полугодии на 2,7%, до 14,05 млн Гкал по причине климатических факторов.

ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал⋅ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).