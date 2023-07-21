VK получила контроль в российской компании

VK увеличила долю в уставном капитале разработчика софта "Нота-РТК" до 51%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Компания VK увеличила долю в уставном капитале ООО "Нота-РТК", которая занимается разработкой программного обеспечения, с 26% до 51%. Это следует из данных СПАРК.

Ранее основным владельцем "Нота-РТК" было ООО "Нота медиа" - ему принадлежало 74% капитала, следовало из данных СПАРК. После увеличения доли VK в "Нота-РТК" компании "Нота медиа" стало принадлежать 49%.

ТАСС сообщал в начале июля, что VK приобрела долю в размере 26% в уставном капитале компании ООО "Нота-РТК". Ранее этой долей владела компания "РТ лабс".

"Нота медиа" - интегратор и digital-агентство, которое занимается цифровыми решениями для государства и бизнеса, сообщается на сайте компании. В частности, компания занимается мобильным приложением "Госуслуги культура", брендингом сайта МСП.рф, порталом mos.ru, сайтом Aurus. Владельцем "Нота медиа" является Сергей Адонин.