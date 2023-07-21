21 июля, 12:36,
обновлено 21 июля, 13:00
Динамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ: низкая ключевая ставка при высокой инфляции не приведет к снижению процентных ставок

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что стоимость заимствований определяется уровнем инфляции и инфляционных ожиданий

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Низкая ключевая ставка на фоне высокой инфляции не приведет к снижению процентных ставок на рынке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Невозможно предположить, что если у нас ключевая ставка будет низкая, а инфляция будет высокая, от этого снизятся ставки в экономике. Произойдет ровно обратное, потому что инфляционные ожидания, инфляционные премии вырастут и так далее", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Она пояснила, что стоимость заимствований определяется уровнем инфляции и инфляционных ожиданий. "При высокой инфляции и незаякоренных инфляционных ожиданиях ключевая ставка и процентные ставки будут высокими. Но при последовательном проведении денежно-кредитной политики, которая ориентирована на ценовую стабильность, стоимость финансирования снизится", - добавила она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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