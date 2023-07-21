ЦБ не видит предпосылок для снятия валютных ограничений

Как напомнила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ограничения были связаны с действующими санкциями в отношении ввоза наличной иностранной валюты российскими банками на территорию РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России пока не видит предпосылок для снятия действующих валютных ограничений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Валютные ограничения действуют до 9 сентября. Мы еще решения не приняли. Но на настоящий момент можно сказать, что предпосылок для снятия их нет", - сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что ограничения были связаны с действующими санкциями в отношении ввоза наличной иностранной валюты российскими банками на территорию РФ.