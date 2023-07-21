В городе Санья на Хайнане за полгода число любителей отдыхать менее суток выросло на 67%

Доходы, полученные городом благодаря отдыхающим, за шесть месяцев превысили $6,65 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июля. /ТАСС/. Количество туристов, посещающих курортный город Санья на острове Хайнань в течение промежутка времени менее суток, в январе - июне 2023 года увеличилось в годовом исчислении на 67%, до 13,27 млн человек. Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на данные местного управления культуры, туризма, телерадиовещания и спорта.

По сведениям ведомства, доходы, полученные городом благодаря отдыхающим, которые относятся к указанной категории, за шесть месяцев превысили 47,53 млрд юаней ($6,65 млрд по текущему курсу). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года данный показатель вырос на 80%.

Как уточнило управление, в первом квартале доходы, которые Санье обеспечили любители подобного краткосрочного туризма, оказались на 45% выше, чем в апреле - июне.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.