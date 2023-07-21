21 июля, 12:48,
обновлено 21 июля, 13:14

Банк России не намерен насильно "загонять" в цифровой рубль

Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ видит скептическое отношение общественности к цифровому рублю

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России видит скептическое отношение общественности к цифровому рублю, но считает это нормальной реакцией, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что "загонять" кого-либо в цифровой рубль насильно ЦБ не собирается.

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"Мы видим реакцию, естественно мониторим то, как население и участники рынка реагируют на предложение этой новации. Да, есть некоторый скепсис, но мы его видели при практически любых новациях на финансовом рынке. Я помню, по карте "Мир" сколько было вопросов, критики, скепсиса. И по Системе быстрых платежей, которой сейчас пользуется практически половина нашего населения, это естественно", - пояснила глава ЦБ, отметив, что никто никого насильно "загонять" в цифровой рубль не собирается. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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