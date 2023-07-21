Минфин внесет в Госдуму законопроект о выборе поставщика соцуслуг через портал "Госуслуги"

В финальную стадию инициатива должна выйти в 2023 году, отметил замминистра финансов РФ Алексей Лавров

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Минфин рассчитывает внести в Госдуму осенью законопроект о возможности подачи заявлений на получение социальных услуг и выбора их поставщика через единый портал "Госуслуги". Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров в ходе Всероссийского семинара-совещания "Реализация социального заказа", который проходит в Перми.

"Мы подготовили законопроект, надеемся, что осенью он пойдет в Государственную думу, о возможности использования единого портала государственных услуг для подачи заявлений о предоставлении услуги и для выбора поставщика услуг. То есть вы выбираете показатели, а вам выпадают варианты, в перспективе должно появиться и соглашение об оказании услуг в электронном формате. Проект этот пока идет непросто, но мы уверены, что он выйдет на финальную стадию в этом году", - сказал замминистра, добавив, что "сейчас уже невозможно представить, что что-то будет делаться на бумаге".

Всероссийский семинар-совещание "Реализация социального заказа" проходит в Перми 21 и 22 июля. В работе семинара принимают участие заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, руководители и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, управления государственными финансами, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Участники семинара из 35 пилотных регионов страны, где реализуется социальный заказ, в течение двух дней обменяются успешными региональными практиками, а также определят возможные пути развития механизма социального заказа.