21 июля, 12:54,
обновлено 21 июля, 13:06
Колебания курса рубля

ЦБ понизил курс доллара на 22-24 июля до 90,38 рубля

Курс евро составил 100,66 рубля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 22-24 июля 2023 года официальный курс доллара на уровне 90,3846 рубля, что на 47 копеек ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 1 рубль 18 копеек, до 100,6562 рубля.

В то же время официальный курс юаня был понижен на 7 копеек, до 12,5784 рубля.

По данным Московской биржи на 15:57 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 90,38 рубля (+0,17%). В то же время курс евро поднимался до 100,64 рубля (+0,14%), курс юаня незначительно снижался до 12,573 рубля (-0,02%). 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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