Эксперты считают, что ЦБ в сентябре продолжит повышать ключевую ставку

Сейчас она находится на уровне 8,5%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России продолжит повышать ставку, полагают опрошенные ТАСС аналитики. Следующий шаг по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), по их прогнозам, состоится уже в сентябре и ставка может достичь 9% годовых.

По итогам заседания 21 июля совет директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых. При этом большинство участников рынка ожидали, что ставку повысят на 50 базисных пункта. "Цель повышения - купирование инфляционного давления, что является важным для долгосрочного развития экономики, роста реальных доходов населения и устойчивости национальной валюты. Поэтому реакция рынка на данное решение весьма спокойная", - прокомментировал Алексей Корнилов, инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции".

По мнению экспертов "МКБ инвестиции", вероятность повышения ставки на следующих заседаниях ЦБ РФ увеличилась, но все будет зависеть от последующих данных по инфляции. В Совкомбанке ожидают, что на следующем заседании 15 сентября Банк России повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 9% годовых. "По нашим прогнозам, к сентябрьскому заседанию годовая инфляция уже будет превышать 5% и требовать дальнейших действий регулятора", - пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В компании прогнозируют, что на конец года ключевая ставка составит 9%, однако риски смещены в сторону более высоких значений - 9,5-10%.

В Росбанке также считают, что в сентябре-октябре регулятор может дополнить июльское решение ужесточением процентной политики еще на 50-75 б.п., подняв ставку до 9-9,25%.

Согласно опубликованному 21 июля среднесрочному прогнозу, Банк России повысил ожидания по средней ключевой ставке в этом году - до 8,5-9,3%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повышен на 200 б.п., до 8,5-9,5%. При этом ориентир диапазона нейтральной ставки сместился к 5,5-6,5% с привычных 5-6%.

В свою очередь, глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков считает, что необходимо как можно дольше удерживать ключевую ставку на текущем уровне. "Решение Банка России повысить ключевую ставку до 8,5% годовых вполне обосновано с учетом усиления проинфляционных рисков. Вместе с тем необходимо как можно дольше удерживать ключевую ставку на текущем уровне, чтобы поддержать процесс структурной трансформации экономики", - сказал он.

Аксаков выразил надежду, что регулятору удастся отложить следующее существенное повышение ставки на достаточно долгое время, а при первой возможности - вернуться к вопросу о ее снижении. "Многие банки уже начали корректировать процентную политику с учетом прогнозов об увеличении ключевой ставки. Ее сохранение на текущем уровне хотя бы на полгода добавит стабильности кредитной политике банков и поможет не завышать стоимость ресурсов для экономики", - считает депутат.

Влияние на рубль

Повышение ключевой ставки с сохранением жесткого сигнала в целом соответствует ожиданиям рынка и поэтому не окажет в моменте значимого влияния на курс рубля, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Это (постепенное укрепление рубля) произойдет в среднесрочной перспективе (в течение недель и месяцев), когда повышение приведет к росту ставок по депозитам и росту доходностей облигаций, что увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль. Кроме этого, ужесточение ДКП приведет к охлаждению кредитования и снизит спрос на импорт, что также позитивно для рубля, считает эксперт.